Incidente sull'autostrada del sole: tir finisce fuori strada, ferito camionista

I vigili del fuoco hanno estratto l'autista dalle lamiere contorte della cabina. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto

Ha perso il controllo del pesante autoarticolato del quale era alla guida ed è finito fuoristrada.

L'incidente è avvenuto nelle prime ore di martedì 6 ottobre 2020, intorno alle 7, sull'autostrada del sole, all'altezza del chilometro 414 in direzione Nord, tra Fabro e Chiusi, nel territorio orvietano, in provincia di Terni. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto ed il tir è finito autonomamente oltre il guard rail.

Sul posto sono stati immediati i soccorsi da parte della polizia stradale di Orvieto che ha richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'autista, un 60enne, dalle lamiere contorte della cabina. Un'ambulanza del 118 lo ha successivamente trasportato all'ospedale Silvestrini di Perugia per le cure del caso. Nessun disagio alla circolazione, mentre sono in corso gli accertamenti da parte della polizia stradale di Orvieto per verificare le cause dell'incidente.

