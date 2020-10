Terni, ha trovato un tetto la famiglia che ha vissuto nell'auto per cinque giorni nel parcheggio di Cospea

La soluzione d'emergenza grazie all'interessamento della Fondazione aiutiamoli a vivere e del sindaco di Polino, che ha messo a disposizione la casa parrocchiale

Sergio e Saibi, ternano lui e tunisino lei, per cinque giorni hanno vissuto insieme alle loro due figlie, di 7 anni e 16 mesi, nella loro auto davanti al centro commerciale Cospea. Una complessa storia, contraddistinta purtroppo da una lunga serie di lutti in famiglia, ha infatti privato Sergio, oggi 80enne, per una vita apprezzato fabbro, del diritto alla casa popolare. Anche l’ultimo assegnatario, il figlio, è infatti deceduto e la legge che prevede la successione automatica da genitore a figlio non è altrettanto esplicita nel caso inverso. Insomma, Sergio non risultava essere stato co-assegnatario della casa popolare per almeno cinque anni e quindi si è trovato, di fatto, per strada.

Ma la solidarietà non gli è mai mancata ed anche stavolta ha quanto meno messo una pezza a un problema certamente complesso. Per la notte di domenica 4 ottobre 2020 una signora ha offerto alla famiglia di poter dormire in un albergo cittadino, dopo che un ristoratore si era messo a disposizione per la cena. Nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre invece, la famiglia di Sergio ha raggiunto la casa parrocchiale di Polino che il sindaco, Remigio Venanzi, ha nuovamente messo loro a disposizione. In una situazione estrema come questa la presenza di barriere architettoniche, che la rendono di fruizione piuttosto complicata proprio per Sergio, che ha seri problemi di deambulazione, sono passati in secondo piano. Fondamentale anche l'interessamento alla vicenda della Fondazione aiutiamoli a vivere.

Ora, quindi, Sergio e i suoi resteranno a Polino fino a quando non si riuscirà a trovare una soluzione alternativa meglio compatibile con le sue problematiche di salute, e sempre per il bene delle sue bambine.

