Emergenza Covid in Umbria: due aziende su sei ammesse "con riserva" per la gara dell'ospedale da campo

Due aziende ammesse, con riserva, su sei che hanno risposto al bando della Regione. Si sta per definire la procedura per l’affidamento dell’ospedale da campo. Restano da verificare alcuni requisiti tecnici: poi la gara europea sarà aggiudicata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa. Tre milioni l’importo complessivo. La base d’asta è di 2.990.000 euro. Sono stati scalati 10 mila euro per le procedure di gara. L’ospedale da campo, soluzione scelta già in primavera per far fronte a una possibile seconda ondata, sarà itinerante. E’ composto da due container per 12 terapie intensive e da una serie di elementi elettrici e strutturali nonché forniture sanitarie aggiuntive per 530 mila euro.

Il bando fa riferimento all’affidamento “della fornitura di materiale sanitario da destinare all’allestimento di un ospedale da campo, di proprietà della Regione Umbria, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario, da aggiudicare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo”.



