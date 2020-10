Terni, a quota cinque i dipendenti dell'Ast positivi al Covid: c'è anche un dirigente tecnico

In precedenza era stata confermata la positività di un impiegato degli uffici amministrativi della fabbrica di viale Brin

05 ottobre 2020

a

a

Sono saliti a cinque, i dipendenti positivi dell'Ast da quando è iniziata la pandemia del Coronavirus.

Nella giornata di lunedì 5 ottobre 2020 è infatti arrivata la conferma che il tampone a cui si è sottoposto anche un dirigente tecnico della fabbrica di viale Brin è risultato positivo. Il test è stato effettuato sabato 3 ottobre, con la risposta arrivata due giorni dopo.

In precedenza era stata confermata la positività di un impiegato del settore amministrativo della fabbrica. Quest'ultimo era già in isolamento fiduciario dallo scorso 30 settembre in quanto era risultato contagiato un suo familiare e l'Usl Umbria 2, come è ormai prassi dall'inizio del diffondersi del Covid, aveva avviato l'indagine epidemiologica per rintracciare tutti i contatti diretti della prima persona risultata positiva.

