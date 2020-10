Summit in Regione per sbloccare la cittadella giudiziaria di Perugia: chiesto incontro al ministero

Alessandro Antonini 06 ottobre 2020 a

Summit in Regione per sbloccare il progetto della cittadella giudiziaria.

I vertici di Palazzo Donini e Palazzo dei Priori, compresi la governatrice, Donatella Tesei e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, hanno incontrato i vertici del Demanio.E’ stato deciso di programmare il prima possibile un incontro con il ministero della Giustizia per riavviare l’iter dopo lo stop imposto dal Covid.

L’obiettivo è riunire nell’ex carcere di Piazza Partigiani tutti gli uffici giudiziari e le aule dislocate tra via XIV settembre, piazza Partigiani e via Fiorenzo di Lorenzo.

Dal punto di vista normativo non ci sono più ostacoli. Palazzo Donini ha ritoccato la delibera del 2017 sul regolamento edilizio degli immobili in centro storico. La norma che impedisce la “risagomatura” dei palazzi dell'acropoli, non si applica più ai beni di interesse statale. E la cittadella giudiziaria è tra questi. La realizzazione della cittadella giudiziaria nell’ex carcere è una delle linee programmatiche del sindaco, Andrea Romizi. L'intervento interesserà 25 mila metri quadrati tra piazza Partigiani e Rocca Paolina. I fondi necessari ammontano in totale a 59,3 milioni. Un investimento che farà risparmiare più di un milione all'anno in affitti per le sedi giudiziarie. Questa era la previsione messa nero su bianco due anni fa. Nel frattempo sono in fase di revisione anche i piani di intervento. L'operazione comporterà comunque una rivisitazione degli spazi interni del complesso di valore storico, che dovrà ospitare uffici per circa 500 persone, in base al fabbisogno finora rilevato dall'Agenzia per il Demianio.



