A Città di Castello annullate Altrocioccolato e Mostra del tartufo

06 ottobre 2020 a

a

a

Il centro storico di Città di Castello non ospiterà quest'anno Altrocioccolato e la Mostra del tartufo , le due manifestazioni tradizionali dell'autunno tifernate. L'annuncio, rimandato più volte, è arrivato. Alla luce dell'andamento del contagio da Covid-19 , delle misure allo studio da parte del Governo e della Regione Umbria, l'amministrazione comunale ha reso noto "con grande rammarico" la decisione di sospendere la 41esima edizione della Mostra del tartufo, in programma, come da tradizione, nel fine settimana di Ognissanti, e quella di Altrocioccolato, in accordo con gli organizzatori. Ne danno notizia il sindaco Luciano Bacchetta e l'assessore al commercio, Riccardo Carletti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.