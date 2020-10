Dl Agosto, Lega: "Da governo nessun contributo per imprese di Assisi"

06 ottobre 2020 a

"Con la bocciatura dei nostri emendamenti al decreto Agosto, che sanavano l’inaccettabile esclusione della città di Assisi e di altre località dall’elenco delle città d’arte ad alta vocazione turistica, alle quali saranno destinati 500 milioni a fondo perduto per sostenere le attività commerciali presenti nei centri storici, si umilia una comunità fondamentale nella coscienza della nostra nazione e non si rispetta la sua chiara vocazione turistica che, prima del Covid, faceva di Assisi una delle tappe fondamentali del turismo non solo religioso in Italia. Questa esclusione è ancora più insopportabile dopo la passerella a mani vuote di Conte e Di Maio, venuti ieri ad Assisi a fare della spicciola retorica: inutile partecipare ai festeggiamenti per San Francesco, patrono d’Italia, se poi non ci sono fatti concreti che dimostrino il convinto sostegno dello Stato". E' quanto dichiarano i parlamentari della Lega Luca Briziarelli, Gianmarco Centinaio e Lucia Borgonzoni.

