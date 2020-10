Uccidono un capretto nel giardino di casa. Due giovani identificati e denunciati

05 ottobre 2020 a

a

a

"In due stanno scannando un capretto nel giardino di casa". La segnalazione era stata fatta al commissariato di Spoleto alcuni giorni fa da un cittadino che stava passeggiando. Quando ha assistito alla scena, non ha esitato e si è immediatamente rivolto al 113. I poliziotti sono giunti velocemente sul posto ed effettivamente hanno trovato due giovani che stavano macellando un capretto di loro proprietà. Le norme in proposito sono molto rigide e vietano di procedere con metodi del genere per l'uccisione di animali, imponendo che ciò avvenga solo nei mattatoi autorizzati. I due ragazzi sono stati identificati e denunciati per uccisione di animale e macellazione clandestina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.