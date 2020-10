Covid, in Umbria ancora 19 casi. Gli attualmente positivi diventano 711. Cinque guarigioni

05 ottobre 2020 a

Sono 19 i nuovi positivi al Covid 19 in Umbria nel bollettino diffuso dalla Regione Umbria nella giornata di oggi, 5 ottobre 2020. I pazienti guariti clinicamente sono 5. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore e quindi le vittime complessive restano 86. I casi positivi dall'inizio della pandemia sono 2.695, mentre le guarigioni totali 1.898. Sono 47 i pazienti ricoverati, di cui cinque in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono uscite dall'isolamento 45.757 persone, ma 2.443 devono ancora evitare contatti. I tamponi eseguiti sono in tutto 213.866. Negli ultimi otto giorni gli attualmente positivi sono passati da 513 a 711.

