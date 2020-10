Terni: quarto dipendente dell'Ast positivo al Covid, è un impiegato amministrativo

Il lavoratore era già da qualche giorno in isolamento fiduciario dopo che era risultato contagiato un suo familiare

05 ottobre 2020 a

Nuovo caso di un dipendente dell'Acciai Speciali Terni positivo al Coronavirus. Si tratta di un impiegato amministrativo la cui positività è stata accertata nella giornata di lunedì 5 ottobre 2020 dopo che il tampone era stato effettuato venerdì 2 ottobre 2020.

Il dipendente era già in isolamento fiduciario dallo scorso 30 settembre in quanto era risultato contagiato un suo familiare e l'Usl Umbria 2, come è ormai prassi dall'inizio del diffondersi del Covid, aveva avviato l'indagine epidemiologica per rintracciare tutti i contatti diretti della prima persona risultata positiva.

Sono quattro i lavoratori dell'Ast ad aver contratto il virus dall'inizio della pandemia, il primo ad essere impiegato negli uffici amministrativi. In tutti questi casi si è trattato di contagi avvenuti per contatti con persone esterne alla fabbrica nella quale, sin nell'immediatezza del diffondersi della pandemia, è stato attuato un rigido protocollo di restrizioni, per garantire la sicurezza.

