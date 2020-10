Omicidio Kercher, Amanda e Sollecito celebrano l'anniversario della scarcerazione

05 ottobre 2020 a

Nove anni fa Amanda Knox e Raffaele Sollecito lasciarono il carcere di Perugia Capanne dove avevano trascorso i quattro anni precedenti perché accusati di aver ucciso Meredith Kercher. Era il 3 ottobre 2011 quando la Corte d’Assise D’Appello di Perugia, presieduta dal giudice Claudio Hellmann Pratillo, li assolse e dispose la scarcerazione. Amanda e Raffaele, assolti in via definitiva nel 2013 dalla Corte di Cassazione che, al secondo esame annullò la sentenza di condanna senza rinvio, si sono scambiati dei messaggi via Twitter per “celebrare” questa ricorrenza.

“Buona libertà”, scrive in italiano l’americana taggando l’ingegnere barese. “Grazie Amanda”, risponde prontamente poco dopo Sollecito. Poche ore dopo è di nuovo Sollecito a scriverle “happy freedom day”. Nei commenti per i due ex fidanzati, non solo frasi positive. C’è anche chi scrive “surreale”, o anche “che schifo, solo in Italia”. Insomma, come ormai da 13 anni a questa parte, ogni esternazione degli ex imputati per l’omicidio più mediatico di sempre, scatena innocentisti e colpevolisti. Per un delitto di cui non si è ancora conosciuta la verità nella sua interezza.

L’unica verità nota infatti, è quella giudiziaria, che vede i due ex fidanzati assolti in via definitiva, e Rudy Hermann Guede unico condannato per omicidio volontario in concorso con quelli che, a queto punto, resteranno probabilmente per sempre ignoti. Almeno alla giustizia italiana.

