Perugia. chiude il supermercato di Ponte D'Oddi: la rabbia dei residenti

“Vi comunichiamo che il supermercato Gala di Montegrillo, cesserà l’attività entro domenica 11 ottobre. Ringraziamo i nostri cari clienti per la fedeltà dimostrata negli anni. Saremo felici di servirvi ancora presso i vicini punti vendita a Colle Umberto, Ospedalicchio, Castel del Piano”.

Con questa breve comunicazione i residenti di Ponte d’Oddi hanno appreso che il supermercato davanti alla chiesa della frazione entro pochi giorni chiuderà i battenti. Sono subito riemersi i timori di isolamento e impoverimento della zona sulla quale residenti e associazioni continuano a battersi da tempo. Ma l’annuncio sembra definitivo. A quanto pare la direzione del supermercato avrebbe dato garanzie al personale dipendente che nei prossimi giorni verrà ricollocato negli altri punti vendita. Ma i residenti? “Continua l’isolamento, partito da anni con l’introduzione del senso unico”, ribadisce il comitato della zona. Da più parti si chiede l’intervento dell’amministrazione comunale per scongiurare ulteriori chiusure e disagi per chi vive nel popoloso quartiere. Nei prossimi giorni una delegazione di residenti potrebbe anche chiedere un incontro all’amministrazione. Nella speranza di poter invertire la rotta e rivitalizzare il quartiere.

