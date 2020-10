Perugia, 700 mila euro per la vecchia scuola a Case Nuove

Patrizia Antolini 05 ottobre 2020 a

Un progetto di recupero da 700 mila euro. Parte da una iniziativa dei soci della Polisportiva di Casenuove di Ponte della Pietra la riqualificazione della ex scuola elementare, uno stabile ormai da demolire e preda negli ultimi mesi di qualche bravata. “Abbiamo segnalato tutto alle forze dell’ordine - assicura il presidente David Ricci - si tratta di adolescenti che purtroppo quando sono in gruppo si lasciano andare a determinati comportamenti”.

La storia della ex scuola elementare a cui tutta la frazione resta legata parte da lontano: il prefabbricato sistemato nella sua attuale collocazione nel 1975, arrivava direttamente dalla frazione di Pianello. Da quella data al 2002 i bambini della zona sono tutti transitati in quelle aule ora abbandonate con vetri rotti e soffitti staccati. Spostato il plesso verso via Settevalli la vecchia scuola al centro della comunità della frazione divenne sede di tante associazioni locali. Fino al momento in cui si dovette prendere atto che la struttura era ormai inagibile. “Dopo varie ipotesi la Polisportiva - dice il presidente Ricci - ha presentato al Comune di Perugia un piano di recupero per l’area della quale Palazzo dei Priori è proprietario. In funzione del nostro progetto il Comune ha stanziato i primi 55.000 euro che saranno utilizzati per l’abbattimento e la messa in sicurezza, il lavoro è già stato assegnato ad una ditta specializzata e probabilmente, ce lo auguriamo almeno, nei prossimi mesi effettuerà i lavori. A rallentare tutto quest’anno ci si è messo ovviamente anche il Covid... Nel frattempo abbiamo provveduto a rimuovere tutto il materiale all’interno e alla rimozione dei termosifoni in accordo con il Comune il tutto supportati da una ditta autorizzata agli smaltimenti”. I soci della Polisportiva sanno bene che un progetto da 700 mila euro dovrà essere realizzato a step e che la sagra degli gnocchi, appuntamento immancabile del giugno perugino (quest’anno rinviata per Covid) non potrà da sola coprire le spese: servirà un aiuto del Comune, dei privati e dai fondi europei. Ma il piano è ambizioso: spazi per le associazioni, palestra di fisioterapia, sale compleanni per bambini, magazzini della Polisportiva e negli spazi esterni anche una pump track, una pista divertimento per appassionati di bici e mountain bike.

