Perugia, sfregiato palazzo storico appena ristrutturato

Appena ristrutturato, è stato preso di mira da balordi che, durante la notte scorsa hanno fatto delle scritte con una bomboletta spray deturpando la facciata.

Si tratta di palazzo Cesarei, un bene tutelato dalla sovrintendenza risalente al 1500, che affaccia su piazza Michelotti.

A denunciare l’accaduto, è stato uno dei residenti del palazzo, l’avvocato Michele Gambini che, ieri pomeriggio, ha sporto formale querela presso la stazione dei carabinieri di Fortebraccio a Perugia.

Il cittadino ha quindi sporto denuncia per danneggiamento. “Il danno -. lamenta in querela - è particolarmente rilevante anche in ragione del fatto che per ripulire e ritinteggiare dovremo notificare l’accaduto alla soprintendenza in ragione del vincolo di bene storico, culturale e artistico”.

Secondo quanto riferito dal residente, l’edificio è stato sfregiato in due punti: una scritta più grossa e molto scura nella parete che affaccia su piazza Michelotti, e un’altra invece, è stata fatta nei pressi dell’ingresso del civico numero 5.

