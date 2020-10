San Francesco, accesa la lampada con l'olio offerto dalle Marche

04 ottobre 2020 a

a

a

Nel corso della messa solenne celebrata nella Basilica Superiore ad Assisi domenica 4 ottobre è stata riaccesa, per mano del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, la lampada che arde sulla tomba di San Francesco, patrono d'Italia. Olio offerto dalla Regione Marche, il prossimo anno invece toccherà alla Sardegna. Nel saluto rivolto ai vescovi e ai fedeli, all'inizio della celebrazione, il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, ha ricordato la visita del Papa di sabato 3 ottobre. Sono stati due giorni molto intensi per l'Umbria e in modo particolare per Assisi. Prima il Papa, poi il premier Conte con i ministri Di Maio e Bonetti. Ma l'esame anche stavolta è stato superato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.