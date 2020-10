Coronavirus in Umbria, oggi 72 nuovi positivi e un altro decesso

04 ottobre 2020 a

Il virus torna a correre. Oggi in Umbria sono emersi infatti 72 nuovi casi di positività e un nuovo decesso. Si tratta di una donna di 77 anni di Terni che era ricoverata dal 13 agosto e ultimamente era stata trasferita in rianimazione a causa di un peggioramento. Al momento quindi, i morti per infezione da Coronavirus raggiungono quota 86. Mentre gli attualmente positivi in Umbria sono 700. Ieri infatti è stata registrata la guarigione di sole 10 persone. Non si registrano, per fortuna aumenti in quanto a degenti, che anzi, scendono da 46 a 45 a causa del decesso. Restano in isolamento 2.314 persone ( ieri erano 2.477). A trainare i comuni con maggior numero di casi è Perugia con 213 positivi, poi Terni con 107 e Foligno con 33.

