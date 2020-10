Terni, famiglia con due bambine piccole vive da cinque giorni in auto

Lui è un ex fabbro ternano, 80enne, lei una tunisina di 40 anni, le piccole hanno 15 mesi e 7 anni. Hanno perso il diritto alla casa popolare e ora non riescono a trovare una sistemazione

Da cinque giorni, ovvero da mercoledì 30 settembre 2020, vivono nella loro auto, all'interno del parcheggio del centro commerciale Cospea, insieme alle loro figlie, due splendide bambine di 15 mesi e 7 anni.

Sergio e Saibi - ternano lui, tunisina lei - sono rimasti senza casa dopo che Sergio, oggi 80enne e quando ancora lavorava esperto fabbro, ha perso il diritto alla casa popolare, nella quale vivevano, in via Brodolini. L'aspetto burocratico, che pure avrà la sua importanza, in questo momento è di secondo piano, di fronte al dramma che questa famiglia sta vivendo. Grazie all'interessamento della Fondazione aiutiamoli a vivere e di un amico avvocato, la vicenda era stata presa a cuore dal sindaco di Polino, Remigio Venanzi, che aveva trovato loro un appoggio in alcuni locali attigui alla chiesa parrocchiale. Sistemazione, però, che è risultata incompatibile con lo stato di salute di Sergio, che è diabetico ed ha grosse difficoltà di deambulazione. Purtroppo le barriere architettoniche presenti in quell'alloggio di fortuna rendevano questa possibilità non idonea alla sua condizione.

Da mercoledì, così, la coppia, con le loro bambine, vive nell'auto davanti al centro commerciale. "Chiediamo solo di avere un tetto sotto il quale dormire, una soluzione dignitosa ma allo stesso tempo fattibile per la nostra condizione", dicono all'unisono, facendo riferimento proprio alla salute di Sergio. Che nel 2020 si possa arrivare ad una situazione come questa, in generale in Italia e nella civilissima Terni in particolare, pare davvero incredibile.

