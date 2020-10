Coronavirus, video del sindaco Presciutti: "Basta fare cazz**e. Subito in isolamento chi è stato nei posti dove c'erano cittadini positivi"

04 ottobre 2020 a

La città di sta vivendo in un clima di forte preoccupazione a causa dell'emergenza Coronavirus. Non bisogna cedere alla paura, ma assumere comportamenti responsabili ed evitare di fare i cogl***i, come è accaduto nei giorni scorsi. E' questo il succo del video pubblicato sui social da Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino.

"Faccio un appello accorato - dice Presciutti - chiunque pensi di essere stato a contatto o di aver frequentato gli stessi posti di chi è risultato positivo non esca, non vada in giro a fare test di vario tipo e specie a capocchia, non faccia ulteriori e dannose caz***e, si metta in isolamento precauzionale ed avverta immediatamente il proprio medico di base. La Asl ha attuato puntualmente tutte le procedure e sta effettuando i tamponi alle decine di contatti stretti. Non più possiamo permetterci ulteriori nuovi comportamenti irresponsabili e non rispettosi della tutela della salute di tutti, anche le famiglie facciano la propria parte".



