Terni, investe con l'auto una donna, si ferma ma poi si allontana: denunciato

L'incidente in viale Brin. L'uomo, un 38enne originario di Napoli, si è presentato solo nel pomeriggio negli uffici della polizia locale

04 ottobre 2020 a

a

a

Un 38enne originario di Napoli, ma residente a Terni, dovrà rispondere in tribunale del comportamento tenuto a seguito di un incidente stradale, nel quale ha investito una donna, senza però fermarsi in attesa dei soccorsi. La vicenda è avvenuta intorno alle 10 di sabato 3 ottobre 2020 in viale Brin, a Terni.

Dopo l'incidente, infatti, l'uomo si è fermato ed è sceso dalla sua auto - una Fiat Panda - parlando un attimo con la persona investita, per poi allontanarsi. Se l'essersi fermato scongiura per lui l'accusa di omissione di soccorso, certamente dovrà invece del fatto di essersi allontanato senza attendere i soccorsi, motivo per cui è scattata la denuncia. La signora, di 45 anni. in seguito all'investimento ha riportato lesioni serie, giudicate guaribili in 40 giorni dai medici dell'ospedale Santa Maria. L'uomo, di cui si erano inizialmente perse le tracce, anche se la polizia locale aveva raccolto elementi già sufficienti per rintracciarlo, nel pomeriggio di sabato si è presentato negli uffici del comando della municipale, a corso del Popolo. Gli agenti hanno verbalizzato l'accaduto, facendo scattare la relativa denuncia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.