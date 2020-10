Terni, un milione e la città avrà una nuova illuminazione pubblica

Ad aggiudicarsi il bando per l'esecuzione del progetto una ditta di Genova, la Ceisis, che ha sbaragliato oltre 230 concorrenti

Luce nuova su Terni. Scatta il piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica. A partire da novembre 2020 quasi tutte le lampade della città verranno sostituite con sistemi più moderni ed efficienti.

Proprio in questi giorni il Comune di Terni ha chiuso le procedure della gara che doveva trovare a chi affidare l’appalto. Non si tratta del semplice cambio di una lampadina, ma di un vero e proprio progetto integrato di riqualificazione energetica che va ad abbracciare anche la riqualificazione di palazzi storici tra cui anche palazzo Spada. Ad aggiudicarsi l’operazione è stata una ditta di Genova, la Ceisis, che ha sbaragliato oltre 230 concorrenti. Un maxi appalto dal valore base di un milione e 220 mila euro che dunque ha attratto parecchio determinando un gran numero di partecipanti e tanto lavoro per i preposti uffici comunali. La società ligure ha avuto la meglio nella procedura negoziata, togliendo di mezzo anche Telecom Italia con un ribasso pari al 29,5%.

Per giungere al termine dell’iter sono servite oltre quindici sedute di gara, da maggio ad agosto 2020, per analizzare tutte le buste arrivate a palazzo Spada e arrivare quindi all’aggiudicazione efficace. L’intervento, che rientra nell’ambito di Agenda urbana 2014-2020, riguarderà ben 186 vie cittadine con il relamping per 2.179 corpi a led, l’inserimento di 116 ‘lampioni intelligenti’, ovvero quelle luci che si accendono al passaggio di mezzi e persone e che sono anche predisposte per altri servizi come la Wi-fi e la videosorveglianza, il potenziamento degli attrattori culturali, vale a dire alcuni palazzi storici come, per l’appunto, il palazzo comunale, la biblioteca comunale, il Caos e palazzo Primavera, con l’ammodernamento degli spazi esterni. Il progetto esecutivo è firmato dal raggruppamento temporaneo d’imprese formato dagli ingegneri Giuseppe Perrillo (capogruppo, di Palo del Colle, in provincia di Bari), Giuseppe Tamborrino e Giampietro Massarelli.

Molto interessante, di fatto, il progetto che riguarda palazzo Spada: nel rendering si possono vedere le due torrette laterali ben illuminate, così come la loggia e il porticato al pian terreno. Suggestiva anche la nuova luce per la Btc che ne delinea la sagoma.

“Si tratta di un intervento importante per la città e per tutti i cittadini – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati – sia sul piano del risparmio in quanto permetterà la riduzione dei consumi, sia sul piano del decoro urbano, con la valorizzazione artistica di alcuni bei palazzi storici ora del tutto al buio, che per la sicurezza perché una citta ben illuminata è certamente più sicura e controllata per chi vi transita ma anche per abitazioni e interi quartieri”.

