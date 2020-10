Ballando con le stelle, entra in scena Marcella Bella: collegamento emozionante con il fratello Gianni | VIDEO

03 ottobre 2020 a

Momento emozionante durante la puntata di sabato 3 ottobre di "Ballando con le stelle" su Rai1. E' entrata in scena Marcella Bella, che si misurerà nella prova de "Ballerina per una notte", in cui si cimenterà nell'interpretazione di un brano scritto dal fratello Gianni per Adriano Celentano: "L'emozione non ha voce".

Ed emozionante è stato il momento in cui c'è stato il collegamento proprio con Gianni Bella, a casa ma sorridente dopo l'ictus che l'ha colpito dieci anni fa. Nel corso dell'intervento è stato mandato in onda un filmato di vecchie esibizioni dei due fratelli Bella insieme mentre cantavano i loro pezzi di successo.

