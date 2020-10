Perugia, incidente sulla Pievaiola: due donne in ospedale

03 ottobre 2020 a

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada Pievaiola. Tre le auto che sono finite una contro l’altra. Il sinistro si è verificato nei pressi del carcere perugino di Capanne.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le persone dagli abitacoli e i sanitari del 118 per trasportarle in ospedale. Due donne, di 22 e 70 anni hanno riportato politraumi, e sono arrivate in ospedale in codice giallo.

