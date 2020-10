Perugia, marito-padrone a processo: "Ti ammazzo e ti faccio a pezzi"

04 ottobre 2020 a

Era arrivata a uno stato di sofferenza tale che prima di abbandonare definitivamente la casa in cui viveva con quel marito-padrone di 10 anni più grande di lei aveva tentato per due volte il suicidio. La sua breve vita, 24 appena e già due figli, era segnata dalle tremende violenze a cui il marito la sottoponeva.

Il marito - che nelle prossime settimane comparirà davanti al gip, Valerio D’Andria per l’udienza preliminare - le imponeva di avere rapporti sessuali non consenzienti, la insultava, e la picchiava davanti ai figli per qualsiasi motivazione: una volta ha cercato di strangolarla, in un’altra occasione l’ha presa per i capelli minacciandola con un coltello da cucina, e le ha sbattuto la testa contro il muro. La accusava di avere una relazione con suo padre e suo fratello e le dava della poco di buono.

“Ti ammazzo, ti faccio a pezzi e poi ti butto nel fiume” le diceva, mentre lui si faceva di cocaina e poi la prendeva a calci e pugni. Secondo quanto ricostruito nel capo di imputazione del pm, Anna Maria Greco, le impediva di uscire di casa e le vietava di avere conoscenze o amicizie al di fuori del nucleo familiare. Una volta l’ha tenuta chiusa in una stanza d’albergo insieme ai figli per ore: la donna, ora parte civile nel processo con l’avvocato Sara Pasquino, riuscì solo la mattina dopo a scappare mentre lui dormiva. Le controllava continuamente il telefono cellulare e poi glielo ha distrutto perché conteneva tutti i suoi messaggi con minacce di morte. Non ha smesso di perseguitarla neanche quando la donna, nel 2018, era scappata di casa una prima volta e aveva chiesto aiuto al centro antiviolenza. Ha continuato a minacciarla dicendole che le avrebbe portato via i figli e che l’avrebbe uccisa. Convinta dai parenti, per qualche mese tornò anche indietro, ma le violenze erano sempre quelle di prima. Così se ne andò, una volta per tutte.



