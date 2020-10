Panicale, su 128 tamponi solo due nuovi positivi a scuola

04 ottobre 2020 a

a

a

Su 128 tamponi eseguiti, solo due hanno dato esito positivo. E si tratta in entrambi i casi di compagni di classe (uno residente a Piegaro) del ragazzino contagiato in ambito familiare a Tavernelle. Per il resto, come spiega il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, nel profilo Facebook del Comune i risultati sono tutti negativi, compresi quelli della scuola. “Con questi dati, d’intesa con il dirigente Scolastico - scrive Cherubini - stiamo lavorando per circoscrivere l’intervento di sospensione alla sola classe interessata” invece che a tutta la scuola come deciso venerdì. In ogni caso, “per ragioni cautelari”, il sindaco esorta “anche eventuali fratelli/sorelle degli alunni della classe interessata, che frequentino altre classi a restare a casa per il tempo che sarà indicato dalle autorità sanitarie”. Resta l’obbligo della mascherina nel territorio comunale. Intanto l’Asd Tavernelle Calcio, in cui non risultano positivi, data la situazione, ha deciso di sospendere gli allenamenti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.