Fiera dei Morti, gli ambulanti: "Ancora troppe incertezze, non faremo una battaglia inutile"

La manifestazione rischia di essere annullata per il rischio contagi Covid

Patrizia Antolini 04 ottobre 2020 a

a

a

La nuova riunione del Comitato tecnico scientifico di martedì dovrebbe definitivamente dirimere la questione: dopo 760 anni di tradizione radicata nella vita dei perugini e nello scandire delle stagioni, la Fiera dei Morti rischia di essere annullata per il rischio troppo elevato di contagi da Coronavirus.

“Noi siamo aperti a qualsiasi ragionamento ma credo che dobbiamo essere molto lucidi - spiega la sua posizione Mauro Fortini presidente dei venditori ambulanti della Fiva Umbria di Confcommercio - così ci sono troppe incertezze. E, con tutta onestà, non vogliamo che da qui al 20 novembre la situazione peggiori e noi veniamo considerati, anche involontariamente, come untori”.

Nella sola piazza di Pian di Massiano ogni anno dal primo al cinque novembre si allestiscono oltre 500 banchi: viene esposta la merce più svariata, alimentare, abbigliamento, curiosità con venditori provenienti da tutta Italia. Perché l’appuntamento della Fiera è diventato ormai una tradizione: alla Fiera devi andare, magari lasciando la macchina in doppia fila. Perché alla Fiera qualcosa devi comprare.

Continua Fortini: “Sento da dieci giorni le preoccupazioni degli ambulanti. Sì, facciamo la Fiera. Ma come? Con quali norme e restrizioni?”. La questione è molto complessa, spiega il presidente: “Ci sono famiglie che sono ferme da febbraio. Venire alla fiera vuol dire avere attorno alle 1.500-2 mila euro di spese vive per 5 giorni, per coprire le quali serve incassare almeno 3-4 mila euro. Con le restrizioni necessarie per evitare assembramenti e contagi riusciremo non dico a guadagnare ma anche solo a coprire i costi?”, si chiede sapendo che il lockdown, dopo la chiusura dei mercati a marzo, ha messo in ginocchio tanti, soprattutto i più piccoli. “Decine di ambulanti non hanno la merce, comprano solo il necessario per vendere ai mercatini ma per la Fiera serve un banco fornito - continua - Ma molti non hanno disponibilità economiche neanche per fare una spesa di 3 mila euro che rischia di essere inutile se a ridosso del primo novembre esplode un focolaio e salta tutto. Stesso discorso per chi prende in affitto un posto: le 600 euro del notaio non te le ridà nessuno se la Fiera non si fa più... Sono troppe le incertezze, i colleghi titubanti. Di certo non faremo battaglie inutili”.

Aprire un banco alla Fiera vuol dire partire alle 5 del mattino e tornare a casa alle 11 della sera: in manifestazioni come queste gli operatori locali sono un 10 %, il resto sono standisti medio grandi che girano nei grandi eventi su e giù per l’Italia. Sono i primi che maggiormente sentono la crisi da anni e ora subiscono gli effetti del Covid e del post Covid. “Dobbiamo capire cosa è meglio fare per tutti, per gli operatori e per i cittadini. Per noi rappresenta un impegno lavorativo ed economico che mal si potrebbe conciliare con misure assolutamente giuste ma troppo restrittive per il nostro lavoro”, chiarisce.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.