Amelia, un albero cade sulla linea elettrica per il maltempo: black out a Montenero

I fulmini durante il forte temporale alla base dell'incidente. Al lavoro tecnici e operai di E-Distribuzione per ripristinare le condizioni di normalità

Black out di energia elettrica in una zona del territorio di Amelia, in provincia di Terni.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è al lavoro in località Montenero, per un disservizio elettrico causato dalla caduta sulla linea elettrica di un albero ad alto fusto, collocato fuori dalla fascia di competenza dell’azienda, causato dai fulmini del violento temporale di sabato 3 ottobre 2020.

Gli operai dell’azienda elettrica stanno effettuando la sostituzione dei componenti danneggiati, cui seguirà la “ritesatura” del tratto di rete elettrica abbattuto. "Si tratta di una linea elettrica di bassa tensione - spiega E-Distribuzione - motivo per cui l’area del 'fuori servizio' è circoscritta in termini di estensione. E-Distribuzione ringrazia l’amministrazione comunale e i vigili del fuoco per la collaborazione".

