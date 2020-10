Papa Francesco ad Assisi, firmata l'enciclica Fratelli Tutti

03 ottobre 2020 a

a

a

Papa Francesco ha firmato l'enciclica Fratelli Tutti all'interno del Sacro Convento di Assisi. Si tratta della prima enciclica firmata da un pontefice lontano da Roma. Un evento storico che si colloca nell'ambito della sua visita privata di quest'oggi, sabato 3 ottobre, in Umbria, nella città natale del patrono d'Italia, che domani sarà celebrato anche dall'arrivo del premier Giuseppe Conte, dei ministri Di Maio e Bonetti e dal passaggio delle Frecce Tricolori. Il pontefice, nella mattinata di oggi, è arrivato in Umbria fermandosi come prima tappa a Spello, dove ha pranzato al convento delle clarisse, situato nel cuore della cittadina umbra, in piazza Vallegloria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.