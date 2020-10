Il Papa in Basilica prega San Francesco

Il messaggio della presidente Tesei

Alle 15,10 di sabato 3 ottobre Papa Francesco ha fatto il suo ingresso in basilica ad Assisi.

Il Pontefice arriva ad Assisi per la visita alla tomba di San Francesco. Qui firmerà l'enciclica

“E’ con grande piacere, e profonda gratitudine per la sua visita, che accogliamo in Umbria il Santo Padre. Papa Bergoglio torna ad Assisi e lo fa alla vigilia della ricorrenza di San Francesco, lanciando così, ancora una volta, un messaggio di grande attenzione allo spirito francescano, nella direzione di umiltà e rispetto del ‘creato’”. E’ quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della visita di Papa Francesco ad Assisi.

