Terni, ternano inseguito dai cinghiali in via Proietti Divi chiama i carabinieri

Ha visto un gruppo di cinghiali i quali non solo si erano avventurati nelle vicinanze delle case, ma addirittura lo hanno puntato, iniziando a inseguirlo fino a quando non ha trovato rifugio nell'edificio chiamato "il colosseo", in una zona dell'immediata periferia di Terni.

Protagonista della disavventura è stato un ternano che, vistosi inseguito dal gruppo di animali, in preda al panico ha chiesto l'intervento dei carabinieri. I quali, impegnati in contemporanea in un altro intervento, a loro volta hanno chiesto l'ausilio di una Volante della questura. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì 2 ottobre 2020 in via Proietti Divi, nella zona della caserma dei vigili del fuoco. Una zona, peraltro, dove già in varie occasioni sono comparsi i cinghiali, provenienti dalle zone attigue fitte di vegetazione.

L'uomo comunque si è messo in salvo, tranquillizzato poi dalle forze dell'ordine e, soprattutto, dal fatto che i cinghiali nel frattempo si erano allontanati.

