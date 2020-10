Il Pontefice arriva ad Assisi per la visita alla tomba di San Francesco. Qui firmerà l'enciclica

03 ottobre 2020 a

a

a

Papa Francesco nella tarda mattinata di sabato 3 ottobre ha visitato il monastero delle suore Clarisse di Spello, dove ha pranzato, per poi dirigersi ad Assisi. Ad attenderlo sia nella piazza inferiore che a Santa Chiara, nonostante la pioggia, c'è un nutrito gruppo di pellegrini. "Bentornato Santo Padre Francesco", si legge in uno degli striscioni preparati per accogliere il pontefice. Il Papa effettuerà una visita privata alla tomba di San Francesco per poi firmare, proprio ad Assisi, la sua ultima enciclica intitolata "Fratelli di tutti". La bollatura avverrà nella cripta sotto la basilica inferiore di Assisi. E' la prima volta che la firma di un'enciclica avviene fuori dal territorio del Vaticano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.