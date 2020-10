Tunisino trovato in un bar di Fontivegge con un grosso coltello a serramanico: denunciato

Il trentacinquenne aveva tentato di scappare alla vista dei militari ma è stato bloccato e perquisito

I carabinieri della compagnia di Perugia hanno denunciato un cittadino tunisino di 35 anni, senza fissa dimora, trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 centimetri con una lama di otto. Nella serata di giovedì, infatti, i militari dell'Arma erano impegnati in una serie di controlli per garantire la sicurezza, quando hanno notato il giovane. Era all'interno di un bar di Fontivegge e alla vista dei carabinieri aveva subito tentato di allontanarsi. Insospettiti da questo atteggiamento, i militari, dopo averlo identificato, lo sottoponevano a perquisizione personale, rinvenendo, all’interno del proprio zaino, il grande coltello del quale il ragazzo non forniva valide giustificazioni circa il possesso.

