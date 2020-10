Covid in Umbria, 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Tre i ricoveri, uno in terapia intensiva

E' salito a 639 il numero degli attualmente contagiati, sono 2.477 le persone che si trovano in isolamento

Covid in Umbria, sono 42 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato sabato 3 ottobre 2020. Tre i nuovi ricoveri, di cui uno in terapia intensiva. Sono 2.477 le persone in isolamento. Salgono a 639 gli attualmente positivi, 2.604 i casi registrati in Umbria dall'inizio dell'epidemia.

Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato ufficializzato sempre nella giornata di sabato nel comune di Orvieto. Si tratta di un uomo di 38 anni, già in isolamento fiduciario nella propria abitazione per sintomi lievi. L'indagine epidemiologica ha individuato trenta contatti stretti, già tutti in isolamento fiduciario in attesa di eseguire il tampone.

