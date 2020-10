Botte alla moglie per gelosia, intervengono i carabinieri: marito fermato e denunciato

I carabinieri del radiomobile hanno tratto in salvo la donna che ha riportato contusioni riscontrate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria

03 ottobre 2020 a

Un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia in Umbria. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Terni hanno messo in salvo una donna che stava prendendo botte dal marito. E' successo nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020 a Terni, nella zona di via Tiacci, a Terni.

Ad avvertire i militari sono stati alcuni vicini di casa, che hanno sentito le grida e le richieste di aiuto della donna, 52 anni, di origine peruviana. A colpirla il marito, un connazionale, suo coetaneo che, secondo i primi accertamenti, avrebbe fatto scattare la violenza per motivi di gelosia. La peruviana è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dove i sanitari di turno l'hanno refertata con alcuni giorni di prognosi per le contusioni riscontratele.

L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

