Muore noto dj: oggi i funerali di Valerio Anania in arte Banana

Città di Castello piange Valerio Anania. E’ stato il primo dj tifernate e ha lasciato un segno indelebile nella memoria cittadina, seppur poi ha abbandonato la consolle per dedicarsi alla professione di ottico. In arte dj Banana, è morto all’età di 69 anni. Oggi pomeriggio, 3 ottobre, avranno luogo i funerali, alle 16 in cattedrale, e saranno in tanti a stringersi alla moglie Lorena e al figlio Filippo per l’ultimo saluto. Il sindaco Luciano Bacchetta: "La scomparsa improvvisa di Valerio per quelli della mia generazione, è un colpo al cuore per tutti noi che lo abbiamo conosciuto ed apprezzato per la sua bontà, signorilità, e per il suo desiderio di condividere momenti belli e allegri“.

