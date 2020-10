Ruba collana con la tecnica dell'abbraccio, denunciata rumena di 22 anni

03 ottobre 2020 a

a

a

Aveva strappato una collana d’oro a una anziana e pensava di averla fatta franca. Ma i carabinieri hanno svolto indagini accurate e sono riusciti a incastrarla. Il fatto è accaduto a Scheggia dove i militari della stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia una cittadina romena di 22 anni, senza fissa dimora in Italia, responsabile dell’ipotesi di furto con strappo di una collana in danno di un’anziana, avvenuto il 10 agosto scorso. La rumena, secondo quanto riferito dall’Arma, avrebbe messo a segno il colpo con la tecnica “dell’abbraccio”. Prima l’approccio con richiesta di indicazioni stradali, poi la sottrazione della collana grazie a un abbraccio affettuoso al momento di salutarla. Ma l’anziana, che si è accorta del furto, quando è rientrata a casa, aveva memorizzato bene il viso della straniera e grazie alle sue informazioni e alle indagini i carabinieri sono riusciti a chiudere il cerchio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.