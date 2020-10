Fabro, lavori sull'Autosole. Casello chiuso per due notti. Cambia il traffico

02 ottobre 2020 a

Autostrade per l’Italia fa sapere che sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 5 e martedì 6 ottobre, con orario tra le 21 e le 6, sarà chiuso il casello di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Chiusi Chianciano o di Orvieto. Sarà contestualmente chiusa l'area di servizio "Fabro est", situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

