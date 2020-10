Panicale, il sindaco chiude la scuola media e impone la mascherina all'aperto

Fra. Mar. 03 ottobre 2020 a

A Tavernelle la situazione rischia di diventare preoccupante. Al momento infatti si trovano in isolamento i ragazzi di una intera scuola media, chiusa ieri con ordinanza del sindaco, Giulio Cherubini, perché impossibile riprogrammare le lezioni senza i professori in quarantena perché contatti di un alunno positivo. Il giovane è stato contagiato in famiglia dal padre che avrebbe contratto il virus sul luogo di lavoro. Sempre a Tavernelle, dalla positività di un altro uomo, che è anche allenatore di calcio, è scaturita un’approfondita indagine epidemiologica negli ambienti sportivi. Al momento, i positivi fanno parte di due nuclei familiari e i tamponi del calcio sono tutti negativi. Il sindaco Cherubini, ad ogni modo ha imposto l’uso della mascherina all’aperto che in ogni luogo pubblico.

