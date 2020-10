Foligno, una classe sciopera: "Non abbiamo tutti i prof e non c'è distanziamento"

Susanna Minelli 03 ottobre 2020 a

a

a

Una classe dell’Itt Da Vinci in sciopero a causa della mancanza del personale docente Covid. Come spiega Elena Orsini che frequenta il terzo anno dell’indirizzo di biotecnologie sanitarie e che fa parte della classe di 29 alunni, che come da disposizione dirigenziale dovrebbe essere divisa in una classe da 14 e una da 15 per permettere meglio lo svolgimento delle lezioni: “Peccato che il Provveditorato ancora, nonostante la scuola sia iniziata da tre settimane non abbia inviato il personale Covid che consentirebbe di dividere le classi - ha detto la studentessa - Siamo in una classe piccola e siamo costretti a seguire le lezioni con le finestre aperte. Ci portiamo le coperte per sostenere le temperature. Inoltre bisognerebbe fare molte ore di laboratorio che non possiamo fare poiché il limite di partecipazione è di 16 persone”. La classe ieri non è entrata in aula.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.