Perugia, carenza di guanti all'ospedale. Il sindacato: "La direzione dice di non usarli"

03 ottobre 2020 a

Protesta del Nursind di Perugia per una nota inviata agli infermieri dal direttore sanitario del Santa Maria della Misericordia che “per carenza di guanti sul mercato” indica situazioni in cui l’uso del guanto è “controindicato”.

Il sindacato delle professioni infermieristiche ha inviato richiesta di immediato ritiro della nota. “Pur condividendo la raccomandazione ad un uso parsimonioso di questo Dpi - scrivono in una nota stampa - come di tutti i tipi di DPI utilizzati dal personale sanitario e non, ci pare assolutamente azzardato, da parte della Direzione, indicare alcune procedure inserite nella nota come non meritevoli dell’uso di tale dispositivo. Non indicare come indispensabile l’utilizzo dei guanti non sterili in quelle manovre di assistenza diretta al paziente, in periodo di pandemia, appare come assolutamente incomprensibile a noi e alla popolazione sanitaria ospedaliera, infermieri e oss in primis”.

