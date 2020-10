Gubbio, incendio in un ristorante: vigili del fuoco sul posto

L'intervento è ancora in corso

02 ottobre 2020

a

a

Un incendio si è sviluppato venerdì sera nella cucina di un noto ristorante di Gubbio; il Dulcis in fundo che si trova in corso Garibaldi. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio per domare le fiamme che hanno interessato tutto il vano cucina. Secondo una prima valutazione effettuata dai caschi rossi che hanno parlato con i presenti, potrebbe essere stata una friggitrice a causare un cortocircuito da cui poi si sono originate le fiamme. Per fortuna, grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, non c'è stato alcun ferito. Le operazioni di spegnimento e bonifica vanno avanti per tutta la serata.

