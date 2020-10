Morto Derek Mahon, l'autore della poesia simbolo del lockdown: "Andrà tutto bene"

02 ottobre 2020 a

E' morto Derek Mahon, il poeta irlandese di nascita, ma che per anni ha vissuto a Londra, al quale si deve la poesia divenuta simbolo del lockdown: "Andrà tutto bene".

Mahon aveva 78 anni, è stato stroncato giovedì 1° ottobre 2020 da una malattia di breve durata ma che non gli ha lasciato scampo, nella città irlandese di Cork. Ad annunciare la sua scomparsa è stato l'editore Gallery Press, che in un post lo ha definito un "maestro della poesia": "Ci mancherà per sempre come amico e amato autore".

Mahon lesse in televisione, lo scorso marzo 2020, ovvero all'inizio della pandemia, la poesia "Andrà tutto bene", pubblicata nel 2011, e diventò in breve il simbolo della "resistenza" a questa pandemia,

