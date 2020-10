Roberto Giacobbo ha rischiato di morire: "Ho avuto il Covid, sono stato a un passo dalla fine"

02 ottobre 2020 a

Roberto Giacobbo ha rischiato di morire dopo aver contratto il Coronavirus.

E' quanto rivela il sito davidemaggio.it riportando alcune dichiarazioni rilasciate a Verissimo, su Canale 5, del giornalista-conduttore di tanti programmi di successo di divulgazione scientifica. “Sono stato in rianimazione - ha detto Giacobbo - avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine”.

“È successo il 5 marzo. - ha continuato il giornalista - qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene. Ho comprato un pulsometro per misurare l’ossigenazione del sangue. Una mattina ho sentito una maggiore difficoltà nel respiro e dopo poche ore l’ossigenazione era crollata. Sono corso in ospedale. Mi hanno tolto tutto, anche la fede nuziale. Ho pensato che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbero avuto le mie figlie e mia moglie. Non avrebbero potuto piangere neanche il corpo”.

Giacobbo ha rivelato di aver attaccato il virus anche alla moglie e alle tre figlie. Ora, però, tutto si è risolto: "Adesso è tutto più bello, sono felice", ha concluso.

