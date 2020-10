Uomini e donne, Jessica Antonini ha scelto: Davide Lorusso

02 ottobre 2020 a

Uomini e donne, Jessica Antonini si dichiara a Davide Lorusso e compie la sua scelta: annunciando il suo addio al trono. “Io scelgo Davide", ha affermato nella puntata di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, su Canale 5.

In onda era andato un video in cui Jessica e Davide, durante un ballo, avevano mostrato di essere profondamente attratti l’uno dall’altra. “Questo filmato mostra due persone che si piacciono tanto è questo programma nasce proprio per quello”, sono state le parole di Maria De Filippi.

“Questo percorso non è andato nel modo in cui volevo nel senso che sono contentissima di come sia andata perché sono stata me stessa, ma volevo una persona grande e lui è più piccolo di me e volevo non scegliere subito”, aveva detto Jessica.

