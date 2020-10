Coronavirus, tre casi di positività nel convitto del settore giovanile della Ternana. Nessuno in prima squadra

Reso noto anche il contagio di un consigliere comunale, Valdimiro Orsini di Uniti per Terni

Sono tre i casi di positività al Coronavirus da parte di giovani del settore giovanile della Ternana, ospiti nel convitto della società rossoverde. Uno di questi fa parte della formazione Berretti, e proviene da fuori regione.

E' la stessa società di via della Bardesca a renderlo noto: "La Ternana Calcio - spiega una nota - comunica che, all’interno del proprio convitto sito in via della Bardesca, sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid 19. La società ha già provveduto ad avviare tutte le procedure previste dai protocolli sanitari. Si comunica inoltre che tutti i tamponi effettuati dal gruppo 'prima squadra' sono risultati negativi".

La positività è stata resa nota venerdì 2 ottobre 2020, lo stesso giorno in cui stata annunciata a Terni anche la positività di un consigliere comunale, l'esponente ex Pd ed oggi nel gruppo Uniti per Terni, Valdimiro Orsini.

