Covid Umbria, 62 nuovi contagi in un giorno e più di duemila persone in isolamento

Numeri record nel nuovo bollettino di Regione e Protezione civile

02 ottobre 2020

a

a

Contagi record nelle ultime 24 ore in Umbria: 62 secondo il bollettino di Regione e Protezione civile aggiornato alla data del 2 ottobre 2020. I casi positivi sono passati da 2318 del 25 settembre a 2.562 del 2 ottobre (244); gli attualmente positivi da 490 sono diventati 615 facendo registrare un +125. I guariti sono cresciuti da 1743 a 1862 (+119); i ricoveri totali sono passati da 35 a 43, di cui quattro in rianimazione.

I decessi restano per fortuna fermi a 85. Il totale delle persone attualmente in isolamento è di 2280 rispetto alle 2163 del 25 settembre (+117), e di queste sono in isolamento contumaciale 572 rispetto alle 455 del 25 settembre, 117 in più. Alle otto di venerdì 2 ottobre il numero complessivo dei tamponi effettuati era di 209.180.

