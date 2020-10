Terni, positivi consigliere comunale e giocatore della Berretti della Ternana

Valdimiro Orsini (Uniti per Terni) il 28 settembre ha partecipato alla prima riunione congiunta, dopo il lockdown, della prima e seconda commissione. Il giovane calciatore è invece di fuori regione

Ci sono anche un consigliere comunale e un giocatore della Berretti della Ternana tra i nuovi positivi accertati dall'Usl Umbria 2 a Terni.

Il componente dell'assise di Palazzo Spada è Valdimiro Orsini, del gruppo consiliare Uniti per Terni, che ora è in isolamento contumaciale, mentre l'azienda sanitaria ha concluso l'indagine epidiemologica disponendo le misure precauzionali per tutti i contatti di Orsini, tra cui anche alcuni colleghi di Consiglio. Da segnalare che lo scorso 28 settembre Orsini aveva preso parte alla riunione congiunta della prima e seconda commissione, la prima in presenza dopo il lockdown. Il contagio sarebbe da attribuirsi ad un'altra positività in ambito familiare.

E' risultato positivo anche un giocatore del settore giovanile della Ternana, segnatamente della formazione Berretti. Si tratta di un ragazzo che arriva da fuori regione. Anche in questo caso sono state disposte le misure precauzionali del caso, tra cui la momentanea sospensione degli allenamenti della formazione giovanile rossoverde.

