Polino, primi due casi positivi al Covid. Sospetti su un aperitivo tra amici

L’Usl Umbria 2, giovedì primo ottobre, ha comunicato la presenza di due casi positivi al Covid 19 a Polino. E' la prima volta che accade nel piccolo borgo. Già dai primi sintomi i due si sono posti in isolamento volontario. Si tratta di padre e figlio. Quest’ultimo potrebbe essersi contagiato dopo un aperitivo con gli amici a Terni. “Abbiamo provveduto agli adempimenti di legge - ricorda il sindaco, Remigio Venanzi - notificando le ordinanze contumaciali. Fortunatamente si tratta di due casi lievi, appartenenti alla stessa famiglia. Nel rinnovare i nostri auguri per una rapida guarigione, invitiamo la popolazione ad attenersi scrupolosamente all'ordinanza sindacale che prevede, per tutto il territorio comunale, l'obbligo di mascherina per le 24 ore, il divieto per le persone di sostare nei luoghi pubblici e il distanziamento interpersonale di due metri”.

