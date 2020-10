Covid in Umbria, altri 46 contagi. Salgono a 567 gli attualmente positivi

Quasi duemila i tamponi analizzati in laboratorio

Covid in Umbria, sono 46 i nuovi contagi registrati in appena 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino di giovedì primo ottobre di Regione Umbria e Protezione civile che fa salire a 567 gli attualmente positivi e 41 le persone attualmente ricoverate, una in meno rispetto al giorno precedente. Tre quelli che restano, invece, nelle terapie intensive. Il numero di 46 nuovi positivi emerge a fronte di quasi duemila tamponi effettuati. Una impennata di contagi, quella registrata negli ultimi giorni, che gli esperti mettono in relazione anche con l'apertura dell'anno scolastico. A Orvieto il sindaco ha firmato l'ordinanza contumaciale per un uomo di 51 anni e la figlia 18enne, entrambi asintomatici. In quarantena anche tutti i compagni di classe della ragazza. Dall'inizio dell'emergenza sono 2.500 le persone positive, 207.255 i tamponi eseguiti. Resta per fortuna fermo a 85 il numero delle vittime.

