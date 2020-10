Polizia interviene per automobilista colto da malore, in realtà era ubriaco: denunciato

Peruviano trovato con tasso alcolemico quattro volte più alto del consentito: gli è stata ritirata la patente di guida

01 ottobre 2020 a

a

a

La squadra volante della polizia chiamata a soccorrere automobilista colto da malore ma gli agenti si rendono presto conto che si trattava, in realtà, di una persona ubriaca. L'automobilista è risultato avere un tasso alcolemico quattro volte più alto del consentito. E' successo nella zona di Corciano. All’arrivo degli agenti l’uomo, un cittadino peruviano di 31 anni, è stato trovato privo di conoscenza a bordo del proprio veicolo ancora in moto, con le braccia lasse, l’una appoggiata sul cambio e l’altra sul volante e la testa ripiegata da una parte. E' bastato un minimo contatto perché l'uomo riprendesse conoscenza mostrando di aver bevuto oltre il consentito. Sul posto è stata chiamata a intervenire anche la polizia stradale che ha accertato lo stato di ebbrezza facendo scattare il ritiro della patente di guida dell'uomo che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.