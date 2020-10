Terni, al bar senza mascherina. Litiga con la cassiera e accoltella un cliente

01 ottobre 2020 a

A Terni la polizia ha denunciato un sudamericano di 33 anni che aveva accoltellato il cliente di un bar dopo una lite. L’aggressore era entrato al bar privo di mascherina continuando a non indossarla nonostante i ripetuti inviti della cassiera la quale, a un certo punto, si era vista costretta ad invitarlo ad uscire dal locale. Nel corso della discussione un altro cliente, ignaro di quanto stesse accadendo, era entrato nel locale dirigendosi alla cassa per prendere lo scontrino, avvicinandosi al sudamericano che, scambiandolo per un buttafuori, lo aveva spintonato e ferito al collo con una coltellata. Il ferito aveva iniziato a sanguinare e aveva riportato una ferita superficiale mentre il suo aggressore era stato trascinato all’esterno del locale da una donna ed era fuggito a piedi. Ora è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate e per il porto illegale del coltello.

